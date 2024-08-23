сегодня в 21:35

В Пролетарске под Ростовом, где была атакована нефтебаза, загорелась трава

Сотрудники МЧС в количестве 40 человек тушат пожар в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на траву и жилые строения, об этом говорится в официальном Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

«В Пролетарске горит сухая растительность. Огонь перешел на жилые строения. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», — сообщили в МЧС РФ.

Спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее локализовать горение, затем полностью ликвидировать.

Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области 18 августа около 5:00, спустя два дня площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Масштабный пожар тушат порядка 500 человек с привлечением пожарной авиации.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от удара ВСУ по нефтебазе увеличилось до 42 человек. Люди получили травмы различной степени тяжести.

Священнослужители Волгодонской епархии иерей Виктор и протоиерей Дмитрий Федоровы подключились к тушению пожара. Они провели молебные пения.