Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области достигла 10 тыс кв м

Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич заявил, что площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, куда накануне ударили дроны ВСУ, достигла 10 тыс. кв. м, сообщает ТАСС .

По словам Горнича, пришлось увеличить и группировку пожарных — до 500 человек. Для тушения масштабного пожара готовят 4 единицы авиации.

По информации Baza, сейчас на месте происшествия горят 22 цистерны с топливом. Они могут полыхать еще несколько дней.

Около нефтебазы развернуты пункты временного размещения и полевые кухни для спасателей. Пока возгорание не удалось локализовать. Идет постоянная проливка между цистернами.

Сотрудники Роспотребнадзора постоянно проводят замеры воздуха. На сегодня нет превышения концентрации вредных веществ.

Киевский режим атаковал объект энергетики примерно в 5 утра 18 августа. Из-за падения обломков начался пожар на промышленных складах. На место для тушения возгорания прибыли сотрудники МЧС. Ближе к 7 часам ВСУ нанесли еще один удар беспилотником по нефтебазе в момент, когда там уже работали спасатели.