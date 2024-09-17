В Подмосковье женщина похитила экс-супруга и вывезла его в лес, требуя денег

Женщина с супругом и еще двумя сообщниками похитили ее бывшего мужа, вывезли его в лес, где избивали и силой удерживали. Пока два преступника стерегли жертву, другие отобрали у него ключи и ограбили квартиру, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Местную жительницу с сообщниками задержали в Егорьевске. Банду обвинили в разбойном нападении и похищении 38-летнего мужчины. Инцидент произошел в сентябре этого года.

Бывшего мужа обвиняемой скрутили возле дома в Егорьевске. Его затолкали в машину, где стали требовать деньги, которые тот получил за продажу имущества. После этого потерпевшего вывезли в лес у деревни Данилово. Его избивали и угрожали оружием.

У жертвы отобрали ключи от квартиры. Пока жена с новым супругом караулили мужчину в лесу, сообщники украли 2 смартфона и ноутбук. В итоге замученный мужчина перевел преступникам 70 тыс. рублей, после чего его отпустили.

Подозреваемых задержали и отправили на допрос к следователям. Правоохранители назначили ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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