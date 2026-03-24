сегодня в 18:58

В Подмосковье спасли пенсионерку, которая пролежала восемь часов в снегу

В Подмосковье 84-летняя пенсионерка ушла из дома и заблудилась в природной зоне. Она пролежала в снегу восемь часов, прежде чем ее удалось отыскать, сообщает РЕН ТВ .

Женщина почти не разговаривает. Она ушла из дома 22 марта. По камерам видеонаблюдения удалось отследить, что она направилась в природную зону.

Пенсионерку искали волонтеры. Охранник пропустил их на территорию природной зоны, где бабушка гуляла.

Поиски шли среди деревьев в темное время суток. Наконец, волонтеры наткнулись на пенсионерку, которая лежала в снегу. Она пробыла там восемь часов.

Несмотря на то, что женщина провела на холодной земле так долго, она выжила.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.