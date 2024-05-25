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В Петербурге устроивший стрельбу мужчина забаррикадировался в своей квартире

В Петербурге силовики ведут переговоры и пытаются задержать 59-летнего мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Злоумышленник забаррикадировался в квартире многоэтажки, сообщает SHOT .

В настоящее время в многоквартирный дом вошел спецназ СОБР. Со стрелком ведут переговоры, но мужчина отказывается добровольно сдаться.

В субботу в полицию поступило сообщение о стрельбе на Народной улице. На вызов прибыли сотрудники полиции, однако подозреваемому удалось скрыться. По горячим следам мужчину вычислили, но Лечи А. забаррикадировался в своей квартире и открыл стрельбу по полицейским.

Правоохранительные органы огородили территорию и эвакуировали жителей соседних квартир.

Выяснилось, что мужчина уже имеет судимость по статье 105 УК РФ (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

Ранее в подмосковном Красногорске мужчина открыл стрельбу в пробке после замечания. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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