В Петербурге устроивший стрельбу мужчина забаррикадировался в своей квартире
Фото - © Скриншот
В Петербурге силовики ведут переговоры и пытаются задержать 59-летнего мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Злоумышленник забаррикадировался в квартире многоэтажки, сообщает SHOT.
В настоящее время в многоквартирный дом вошел спецназ СОБР. Со стрелком ведут переговоры, но мужчина отказывается добровольно сдаться.
В субботу в полицию поступило сообщение о стрельбе на Народной улице. На вызов прибыли сотрудники полиции, однако подозреваемому удалось скрыться. По горячим следам мужчину вычислили, но Лечи А. забаррикадировался в своей квартире и открыл стрельбу по полицейским.
Правоохранительные органы огородили территорию и эвакуировали жителей соседних квартир.
Выяснилось, что мужчина уже имеет судимость по статье 105 УК РФ (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).
Ранее в подмосковном Красногорске мужчина открыл стрельбу в пробке после замечания. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».