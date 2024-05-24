Неадекват открыл стрельбу в пробке в Красногорске после замечания

В Красногорске следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в пробке и устанавливают личность злоумышленника, который открыл огонь по машине оппонента из-за замечания, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» после того, как в СМИ появилось сообщение о конфликте между двумя автомобилистами на Новорижском шоссе. Предварительно установлено, что один из автомобилистов нарушил правила движения, а второй сделал ему замечание по данному поводу. В итоге нарушитель ПДД вспылил, достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента.

В настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося. Личность стрелявшего пока не установлена, его ищут.

Ранее в Москве в результате конфликта по поводу правил дорожного движения погиб байкер Кирилл Ковалев, который сделал замечание о неправильной парковке 21-летнему Шахину Аббасову. Иностранец вспылил и несколько раз ударил ножом Ковалева, который скончался от полученных травм в больнице. На похороны байкера пришли более 100 человек.