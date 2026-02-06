В Омске ученик выпал из окна школы на 3 этаже
В Омске ребенок выпал из окна. Инцидент произошел в одной из школ, сообщает РЕН ТВ.
Ученик упал с высоты третьего этажа. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также инспекторы по делам несовершеннолетних.
В МВД сообщили, что обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.
Ранее в лицее Азербайджана старшеклассник выстрелил в учителя из охотничьего ружья. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
