сегодня в 12:38

В Омске ученик выпал из окна школы на 3 этаже

В Омске ребенок выпал из окна. Инцидент произошел в одной из школ, сообщает РЕН ТВ .

Ученик упал с высоты третьего этажа. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также инспекторы по делам несовершеннолетних.

В МВД сообщили, что обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.

Ранее в лицее Азербайджана старшеклассник выстрелил в учителя из охотничьего ружья. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.