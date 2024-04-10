В Нижнем Тагиле задержали подростков почти с 1 кг мефедрона

В Нижнем Тагиле задержали двух подростков, при которых был почти 1 кг мефедрона. Одна из задержанных является школьницей, сообщает Baza.

Полиция задержала 17-летних юношу и девушку вечером 3 апреля. С собой у них было около 800 граммов мефедрона. Его подростки заранее упаковали в свертки.

Задержанный парень окончил школу в прошлом году, а девочка учится в девятом классе. По информации из источника, ребята знали друг друга со школы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по покушению на сбыт наркотиков в особо крупном размере.