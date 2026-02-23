сегодня в 09:18

В Непале в свалившемся в реку автобусе погибли не менее 18 пассажиров

Автобус с людьми свалился в реку в центральной части Непала. Погибли 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на The Kathmandu Post.

Транспортное средство ехало из Покхары в Катманду и свалилось в реку Тришули. Причина падения неизвестна.

В автобусе было как минимум 43 человека, их них 18 погибло.

Еще 25 травмированных пассажиров отвезли в больницу. Спасением оставшихся людей в настоящий момент занимаются военные, правоохранители и местные жители.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.