В МВД опровергли изнасилование артистки ансамбля, которая скончалась в Москве

Сотрудники полиции продолжают проверку по факту смерти певицы и артистки ансамбля МВД «Горница» Марии М. Факт изнасилования не подтверждается. Установлено, что травмы женщина получила при падении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Согласно установленным данным, 15 мая Мария выходила из своего дома, упала и получила травмы. Об этом полицейские узнали из записи камер видеонаблюдения. Тогда очевидцы вызвали скорую помощь, но женщина отказалась от госпитализации.

В течение нескольких дней она не обращалась к врачам, но 19 мая все же попала в больницу. Через два дня она скончалась, медики не смогли спасти артистку. Проверка продолжается, специалисты устанавливают точную причину смерти женщины.

По другой версии, Мария приехала к подруге с синяками на теле и посетовала, что была вынуждена пропустить выступление. Женщина решила остаться у приятельницы, чтобы прийти в себя, но через 2 дня ей стало хуже. Тогда подруга вызвала скорую помощь и рассказала обо всем отцу артистки.

Только при госпитализации Мария заявила, что подверглась нападению в собственном доме, также она призналась, что ее изнасиловали. Артистка собиралась дать подробные показания позже, но не успела сделать это. У погибшей осталась 11-летняя дочь, которая сейчас находится с отцом.

Выяснилось, что с 2019 года Мария судилась с бывшим супругом, который хотел лишить ее родительских прав. Он подавал иск в Троицкий суд Москвы и утверждал, что «некоторые привычки» экс-жены будут мешать ей воспитывать дочку.