В Москве задержаны полицейские, которые легализовали мигрантов за деньги

В Москве завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство УВМ ГУ МВД России и его соучастников, которые легализовали мигрантов за деньги, сообщает Информационный центр СК РФ .

По данным следствия, фигуранты создали организованную преступную группу не позднее июня 2021 года. Их целью было личное обогащение путем организации незаконной миграции.

Пользуясь своим служебным положением, они находили иностранцев, желавших получить вид на жительство в РФ, а затем принимали заполненные бланки фиктивных заявлений. В дополнении к ним шли подложные документы, в которых содержались фейки о том, что родственники иностранцев якобы родились и проживали на территории РФ.

За оформление бумаг фигуранты получили около 700 тыс. рублей. Недостоверные документы преступники вносили в государственную информационную систему миграционного учета, таким образом незаконно предоставляя своим «клиентам» вид на жительство в РФ, после чего мигранты незаконно получили гражданство.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигуранты задержаны, расследования продолжается. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

