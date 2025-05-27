В Москве задержаны двое мужчин за нападение на курьера с 127 млн рублей

В Сети появилось видео момента задержания двух мужчин, которые накануне напали на курьера, перевозившего 127 млн рублей. На опубликованных кадрах видно, как их скручивали стражи порядка, сообщает Baza .

Подозреваемыми в нападении на курьера являются 27-летний Хамид И. и 32-летний Умар С. Оба мужчины — уроженцы Чечни, но в настоящее время живут в Москве. По данным СМИ, один из нападавших ранее был в списке экстремистов и террористов, на данный момент исключен из него.

Злоумышленников уже допросили, они признались в преступлении и рассказали, что вместе с ними в общей сложности нападение на курьера готовили семь человек. Остальных подозреваемых ищут. По данным следствия, нападавшие получили наводку о том, что курьер будет перевозить крупную сумму денег. Владельцу средств также предстоит объяснить, откуда у него такая крупная сумма.

Ранее сообщалось, что во время задержания налетчиков в Москве были слышны звуки стрельбы. Нападение на курьера произошло вечером 26 мая в «Москва-Сити».