Стрельбу в Москве открыли при задержании преступников, похитивших 127 млн рублей

Стрельба в ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве связана с задержанием преступников, которые похитили у курьера сумку со 127 млн рублей, сообщает 112 .

В понедельник днем около башни «Империал» в «Москва-Сити» трое мужчин напали на курьера, избили его и отобрали чемодан со 127 млн рублей наличными. После нападения налетчики скрылись на машинах. Пострадавший курьер вызвал сотрудников полиции.

Силовики оперативно установили местонахождение и догнали подозреваемых. В ходе задержания один из налетчиков открыл огонь в ЖК «Спортивный квартал», однако был задержан. В результате стрельбы пострадавших нет.

В настоящее время трое напавших на курьера в «Москва-Сити» задержаны. Пострадавшего курьера Дмитрия К. допрашивают сотрудники полиции. Мужчина рассказал, что кейс с деньгами он забрал у клиента по имени Александр в башне «Империал». Перед этим у курьера проверили паспорт и разрешение на работу.

По словам Дмитрия, нападавших было минимум шестеро, четверых из них он сможет опознать. В данный момент устанавливается местонахождение остальных участников нападения для последующего задержания.