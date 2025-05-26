В «Москва-Сити» бородачи отняли у курьера чемодан со 127 млн руб наличными

В «Москва-Сити» трое мужчин напали на курьера, избили его и отобрали чемодан со 127 000 000 рублей наличными. После нападения налетчики скрылись на машинах, их пока не нашли, сообщает Baza со ссылкой на источники.

Происшествие случилось 25 мая. Мужчина-курьер приехал в башню «Империя» на четвертый заказ, после чего ему передали чемодан. Работодатели сказали, что внутри сумки лежит 127 млн руб, но сам доставщик деньги не проверял.

Когда курьер вышел на улицу и пошел в такси, перед ним появились трое неизвестных. По словам 34-летнего мужчины, незнакомцы были с большими бородами и имели кавказский акцент. Когда один из них отвлек курьера вопросом, остальные начали избивать его и отнимать чемодан. В итоге налетчики смогли вырвать чемодан, а ручка от него осталась в руке доставщика.

После этого побитый мужчина вызвал полицию. По данным издания, налетчики успели скрыться к Киевскому шоссе на двух машинах, после чего их след затерялся.

Подозреваемых продолжают разыскивать.