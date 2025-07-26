В Москве задержан хозяин квартиры, где при пожаре погибли и пострадали мигранты

После пожара в квартире на Мытной улице в Москве, где один человек погиб и еще 10 пострадали, следователи задержали владельца жилья. Предполагается, что он организовал незаконное проживание мигрантов на своей жилплощади, сообщает Столичный СК.

После крупного пожара на Мытной улице было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». В рамках расследования дела задержали владельца злополучной квартиры.

Предварительно, хозяин квартиры вместе с женой с целью личного обогащения незаконно организовал проживание мигрантов в своем жилье. Не позднее 2020 года семья вступила в сговор со знакомым, который находил жильцов-иностранцев, решивших остаться в России незаконно.

«Кроме того, несоблюдение соучастниками требований пожарной безопасности при незаконной организации гостиничных услуг в квартире повлекло смерть одного из постояльцев в результате возгорания», — заявили в столичном Следкоме.

На данный момент супруги и их знакомый задержаны, им предъявили обвинение. Мужчины свою вину признали, а женщина — частично. Теперь следователи хотят через суд отправить фигурантов дела в СИЗО.

Смертельный пожар на Мытной улице произошел 23 июля. Из-за происшествия оперативным службам пришлось в том числе перекрыть движение. Позднее выяснилось, что в квартире жили мигранты, которые работали курьерами.