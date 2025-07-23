На Мытной улице перекрыли движение из-за пожара
На Мытной улице, д. 25 перекрыто движение из-за пожара, случившегося ночью, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы города. Также прибыл один автобус Мосгортранс для размещения людей.
Во время пожара погиб один человек. Девять пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве госпитализированы.
В доме загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже. Пожар локализован на площади 100 кв. метров.