На Мытной улице перекрыли движение из-за пожара

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На месте происшествия продолжают работать оперативные службы города. Также прибыл один автобус Мосгортранс для размещения людей.

Во время пожара погиб один человек. Девять пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве госпитализированы.

В доме загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже. Пожар локализован на площади 100 кв. метров.