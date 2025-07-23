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Все пострадавшие в результате крупного пожара на юге Москвы оказались мигрантами

Все, кто пострадал из-за сильного пожара на юге Москве, оказались мигрантами. Они арендовали жилье и работали в мегаполисе курьерами, сообщает « МК: срочные новости ».

Ночью на Мытной улице, дом 25, было перекрыто движение из-за сильного пожара. В инциденте погиб один человек. Еще девять пострадали.

В доме начали гореть квартиры и балкон на четвертом этаже. Возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

Из девяти пострадавших три человека отравились угарным газом. Еще у шестерых обнаружили травмы, которые они получили во время попыток спастись. Многие спрыгнули с четвертого этажа, пока ждали помощи.

Травмы получили 41-летний Нодир р., 20-летний Билол Ш., 18-летний Махробжон Р., 33-летняя Хилолахон Й., 21-летний Абдул П., 25-летний Камолиддин М. и 23-летний Хусонбой Т. Личности еще двоих пострадавших, а также погибшей женщины неизвестны.

Возгорание могло случиться из-за короткого замыкания. Оно появилось во время зарядки электросамоката, который хранился в квартире.