В Москве задержали замглавы отдела угрозыска Мещанского ОВД
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В Москве задержан подполковник Арсен У., являющийся заместителем главы отдела угрозыска Мещанского ОВД, утверждает Baza. По данным канала, его подозревают в осуществлении незаконных банковских переводов.
Правоохранители считают, что офицер создал преступную группу, в которую входили еще как минимум шесть человек. Злоумышленники вели нелегальную банковскую деятельность и смогли «заработать» примерно 75 млн рублей, полагает следствие.
Несколько дней назад в отношении замглавы отдела уголовного розыска возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подполковника арестовали.
«Сейчас адвокаты Ухтуева обжаловали его арест», — добавляет издание.
Ранее суд в Москве отправил в СИЗО инспекторов дорожной полиции, обвиняемых в получении взяток.