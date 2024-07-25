В Москве случайно поймали боевика «Аль-Каиды»*
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Сотрудники полиции решили проверить документы на улице и задержали боевика международной террористической организации «Аль-Каида»*. Мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола, сообщает Mash.
Полицейские решили проверить документы у подозрительного мужчины на Мичуринском проспекте. В ходе проверки выяснилось, что это 37-летний Эльхан Ибрагимов, который в Азербайджане обвиняется в организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований.
В 2013 году Ибрагимов перебрался в Сирию и вступил в организацию «Джебхат ан-Нусру»*, являющуюся одним из отделений «Аль-Каиды»*. В 2019 году Баку выдал санкцию на арест боевика, однако ему удалось через Казахстан сбежать в Россию.
Правоохранительные органы задержали мужчину.
*Террористические организации, запрещенные на территории России.