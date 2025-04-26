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В Москве следователи начали проверку после смертельного пожара на востоке города

В одной из квартир на 3-й Владимирской улице Москвы 26 апреля произошел пожар, который унес жизнь одного человека. Следователи столичного Следственного комитета организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства .

Что стало причиной возгорания и гибели человека, предстоит выяснить специалистам в рамках организованной доследственной проверки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Следователи Перовского межрайонного следственного отдела следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве работают на месте случившегося.

На момент публикации заметки о личности погибшего человека ничего не сообщается. Проводилась ли эвакуация других жильцов дома, не уточняется.