В Москве на два месяца арестовали живодера за убийство собаки Симы

Щербинский районный суд Москвы определил меру пресечения для обвиняемого Сергея Пая по делу о хищении, повлекшем значительный ущерб, и издевательстве над животным. Мужчину арестовали на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Суд поддержал ходатайство следствия об избрании в качестве меры пресечения содержания под стражей для ранее судимого Сергея Пая, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» и пунктом «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов».

Злоумышленника арестовали на срок 1 месяц и 29 суток. Компетентные органы продолжат разбираться в обстоятельствах случившегося.

Ранее в Сети распространилась информация, что после появления мужчины в одном из дворов в Москве бесследно исчезла собака по кличке Сима. Позднее пользователи узнали в мужчине живодера, который похищал животных для ресторанов. Полиция оперативно нашла подозреваемого и задержала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.