В Москве из-за мощного пожара на ТЭЦ перекрыли автодвижение

Столичных автомобилистов предупредили о перекрытии движения на 3-й Хорошевской улице из-за мощного пожара на ТЭЦ, который в настоящее время тушат спасатели, сообщили в Дептрансе Москвы .

В настоящее время движение автотранспорта приостановлено на 3-й Хорошевской улице от Проектируемого проезда № 1316 до Новохорошевского проезда. Временные ограничения будут действовать до момента, пока на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Автомобилистам сообщили, что объехать участок с наложенными ограничениями на движение можно через улицу Народного Ополчения.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар на территории ТЭЦ, который пока не влияет на работу режимного объекта. Спасатели не сразу смогли попасть на территорию предприятия, но, получив соответствующее разрешение, они начали ликвидировать возгорание.

Предварительно, пожар разгорелся из-за утеплителя на крыше. В Сети также появилось видео с места происшествия, на котором видно, как черный густой дым поднимается из-под крыши режимного объекта.