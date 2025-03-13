Опубликовано видео мощного пожара на ТЭЦ в Москве

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар на ТЭЦ в Москве, площадь которого уже достигла 400 квадратных метров. Некоторое время спасатели не могли попасть на территорию режимного объекта, в это время очевидцы происшествия показали страшные кадры, как разгорается пламя под крышей здания, пишет Baza .

«Вот такой ужас у нас творится. Уже 20 минут горит. <…> Это ужас. А если сейчас все рванет тут?» — говорит автор ролика.

На опубликованных кадрах видно, что из-под крыши производственного здания вырываются клубы черного густого дыма. При этом языков открытого пламени на ролике нет, только дым.

Предварительно известно, что спасатели уже сумели попасть на территорию режимного объекта. Пожар на работу ТЭЦ не влияет.