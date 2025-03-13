МЧС: пожар на 3-й Хорошевской улице в Москве не влияет на работу ТЭЦ Происшествия сегодня в 12:15 Фото - © скриншот

Пожар произошел на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для организации ремонтных работ по адресу: 3-я Хорошевская улица, дом 14. Инцидент не влияет на работу ТЭЦ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они тушат возгорание. Информации о количестве пострадавших пока нет. Неизвестна и причина пожара. Ранее SHOT сообщил, что пожарные долго не могли начать тушение горящего здания ТЭЦ-16. Их не пускали на режимный объект.