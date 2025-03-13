сегодня в 12:11

SHOT: пожарных не пускали на горящую ТЭЦ-16 в Москве

Пожарные долго не могли начать тушение горящего здания ТЭЦ-16 в Москве из-за того, что их не пропускали на режимный объект, сообщает SHOT .

Сотрудники МЧС РФ какое-то время «застряли» на КПП. Они пытались проехать, но их не пускали.

Охранники ссылались на то, что пожарные пытались попасть на режимный объект. В итоге их все-таки пропустили.

ТЭЦ загорелась на 3-й Хорошевской улице в Москве в четверг. Площадь возгорания составила 300 «квадратов», но огонь стремительно распространяется.