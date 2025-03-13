SHOT: загоревшийся утеплитель стал причиной пожара на ТЭЦ-16 в Москве

Пожар произошел на ТЭЦ-16 в Москве из-за того, что на крыше здания загорелся утеплитель, сообщает SHOT .

Пожарных долго не пускали на территорию. Охранники утверждали, что это связано с тем, что сотрудники МЧС РФ пытаются попасть на режимный объект.

В результате пожарным все же разрешили проехать к горящему зданию. Сотрудники МЧС РФ приступили к тушению возгорания. Они используют для этого автолестницу.

Предварительно, площадь пожара составляет более 300 «квадратов», но огонь распространяется.

ТЭЦ загорелась на 3-й Хорошевской улице в Москве в четверг. По данным МЧС, происшествие на работу станции не влияет.