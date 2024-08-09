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В Москве госпитализировали более 30 сотрудников Черкизовского мясокомбината

В Москве 31 сотрудника Черкизовского мясокомбината доставили в больницу. По данным Роспотребнадзора, у них выявили кишечную инфекцию, сообщает «Царьград» .

В ведомстве уточнили, что работникам потребовалась помощь медиков после обеда в столовой, расположенной на территории предприятия.

После массового отравления специалисты отобрали на заводе суточные пробы готовых пищевых продуктов. Они изъяли 793 кг продукции.

Проверка показала, что на заготовках и готовых блюдах отсутствовали сроки годности. Помимо этого, на некоторых заготовках был уже истекший срок годности.