В Москве автомобилист в ходе конфликта с велосипедистом открыл стрельбу

В Москве 47-летний велосипедист обратился в полицию после того, как между ним и 41-летним водителем иномарки на дороге произошел конфликт. По словам заявителя, в какой-то момент автомобилист схватился за травматический пистолет и выстрелил в воздух, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Предварительно известно, что конфликт между автомобилистом и велосипедистом произошел на улице Малыгина. В ходе словесной перепалки водитель иномарки схватился за травматическое оружие, произвел выстрел, после чего скрылся.

Сотрудники полиции сумели по горячим следам задержать злоумышленника. Оружие у него изъяли, все обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

На данный момент задержанный автомобилист находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

