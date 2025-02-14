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Mash: 50 человек отравились готовой едой в московском хостеле

В московском хостеле «Гостиница РБК сервис» произошло массовое отправление готовой едой от одного поставщика, утверждает Mash . По его данным, отравились 50 иностранцев, пятерых из них уже увезли в больницу.

Пострадавшие — работники со стройки ЖК «Обручева 30». Накануне они пообедали супом и курицей, но после возвращения в хостел сотрудникам стало плохо. Иностранные строители жаловались на понос и рвоту.

Утверждается, что на место массового отравления прибыли «десятки машин скорой помощи». Отравившиеся — рабочие-иммигранты из Таджикистана и Узбекистана, им оказывается помощь.

Ранее в московском хостеле «Кутузов» произошла вспышка менингококковой инфекции среди мигрантов. По данным СМИ, постояльцы массово заболели опасной инфекцией после вакцинации препаратом «Менактра».