В Мьянме произошло очередное землетрясение

Еще один подземный толчок зафиксирован в Мьянме. На этот раз землетрясение было магнитудой 4,9, сообщает РИА Новости .

Толчок произошел в 18:25 по московскому времени. Землетрясение почувствовали в 53 км к югу от Мандалая, где живут 1,2 млн человек.

Очаг землетрясения был на глубине 35 километров. На данный момент о наличии разрушений и жертв информации нет.

Регулярные землетрясения фиксируются в Мьянме с 28 марта. В тот день в стране произошел подземный толчок магнитудой 7,7, а на следующий день — магнитудой 5,1. Погибли свыше 1,7 тыс. человек.

В Мьянму отправились российские спасатели. Они помогают жителям Мандалая, который наиболее пострадал от землетрясений.

Ранее из-под завалов в Мьянме достали тело россиянина Михаила Казанцева. Он работал учителем математики в местной школе.