В МИД РФ прокомментировали покушение на Дональда Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Соединенных Штатах стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, сообщает радио Sputnik .

«Ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты», — отметила Захарова.

Также дипломат напомнила о своем майском сообщении, в котором отметила, что в США открыто заявляют о необходимости ликвидировать кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа.

13 июля во время предвыборного митинга 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс открыл стрельбу по Трампу. В результате нападения политика ранили в ухо. Силовики ликвидировали стрелка. По факту покушения проводится расследование.

Позднее в Сети обнаружили видеоролик, на котором нападавший заявляет, что ненавидит республиканцев и Дональда Трампа.