В метро Москвы мужчина снимал девушку под юбкой на эскалаторе

В метро Москвы мужчины помогли остановить пассажира, который поднес телефонную камеру под юбку девушки на эскалаторе. Пассажирка была шокирована и теперь хочет написать заявление в полицию, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел еще в пятницу, 25 июля, в переходе со станции метро «Чеховская» на «Тверскую». Девушка ехала на эскалаторе, и в один момент мужчины указали ей на незнакомца, который стоял рядом. Очевидцы заявили девушке, что этот человек снимал ее под юбкой, и заставили его удалить видео.

«Сначала один парень заметил, начал говорить ему: „Ты че делаешь? Удаляй“. Я поняла, что это про меня», — сказала пострадавшая.

Москвичка призналась, что в тот момент она сильно растерялась и испугалась. По словам девушки, когда снимавшего ее под юбкой мужчину заметили, он попытался уйти, но другие люди его остановили и заставили удалить кадры при них.

Горожанка добавила, что очень благодарна своим заступникам и «рада, что есть такие мужчины».