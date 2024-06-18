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В медцентре Котельников нашли запрещенную в России литературу

Нелегальный товар бытового назначения нашли на складе в микрорайоне Южный городского округа Котельники. Также там обнаружили иностранца, незаконно проживающего в России, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

При составлении административного протокола знакомый мужчины попытался дать взятку полицейским. Склад опечатали, в отношении мигранта составили административный протокол по ст. 18.8 КоАП РФ, а на его приятеля возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.

Помимо этого, следователи заметили запрещенную в России литературу в медцентре, расположенном во 2-м Покровском проезде. Ее изъяли, специалисты назначили лингвистическую экспертизу. Сам медицинский центр закрыли.

В хостеле на улице Строителей нашли документы, свидетельствующие о фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет. Решается вопрос о возбуждении дела.