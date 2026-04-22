В Малайзии крокодил утащил в море 5-летнюю девочку
Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори
Крокодил напал на пятилетнюю девочку на побережье района Лахад-Дату в малайзийской провинции Сабах и утащил ее в море. Спасатели ведут поиски, сообщает MIR24.TV со ссылкой на Daily Sabah.
Все произошло утром, когда ребенок играл у кромки воды. По словам очевидцев, хищник действовал стремительно, и вмешаться никто не успел. Сразу после нападения местные жители обратились в экстренные службы.
К месту происшествия направили спасателей. В операции задействовали катера и пешие патрули.
Представитель пожарно-спасательной службы Мохаммад Хамка Мустамин сообщил, что сигнал о нападении поступил в 10:27. Оперативная группа немедленно выехала и преодолела более 100 километров, чтобы добраться до места происшествия. На данный момент обнаружить следы ребенка не удалось.
