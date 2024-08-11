В МАГАТЭ стали свидетелями атаки ВСУ на ЗАЭС

сегодня в 23:21

«Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов, а также видели сильный темный дым в северной части ЗАЭС», — сообщили в агентстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила МАГАТЭ в молчании в связи с атакой ВСУ на Запорожскую АЭС.

ВСУ запустили дрон-камикадзе на станцию из города Никополя.

По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, на станции тушат пожар, угрозы населению нет.