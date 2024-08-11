Где Гросси и МАГАТЭ?: Захарова прокомментировала удар ВСУ по ЗАЭС
В МИД России назвали удар ВСУ по ЗАЭС ядерным террором
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Удар ВСУ по Запорожской АЭС — это ядерный террор на фоне молчания мировых структур, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, киевские власти уничтожили Украину и мировую продовольственную безопасность и «теперь принялись за ядерный террор континента».
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке ВСУ на ЗАЭС. На станции загорелась охладительная система. Угрозы населению нет.