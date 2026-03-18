В Ленинском округе Подмосковья росгвардейцы задержали рецидивиста

Сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже аккумуляторной батареи из гипермаркета в Совхозе имени Ленина. Мужчину передали полиции, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревожной кнопки в охраняемый магазин в Совхозе имени Ленина. На месте выяснилось, что посетитель взял со стеллажа аккумуляторную батарею, спрятал ее в сумку и прошел за кассовую линию, не оплатив товар.

Сумма возможного ущерба могла превысить 12 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что 49-летний житель Москвы ранее неоднократно совершал хищения строительных материалов в этом гипермаркете. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.