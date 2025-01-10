В Краснодарском крае обнаружен новый выброс мазута
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С кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, произошел выброс нефтепродуктов, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Начавшийся выход мазута был обнаружен мониторинговыми группами. Масштаб повреждений судна на данный момент неизвестен.
Специалисты Морспасслужбы поднялись на борт, чтобы выяснить все детали. Они также принимают меры, чтобы локализовать разлив.
В этом им оказывает содействие Оперативный штаб Краснодарского края. В том числе он перемещает в указанный район силы и средства, которые могут задействовать для локализации разлива.
15 декабря два танкера «Волгонефти», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе. В результате разлившийся нефтепродукт прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе был введен режим ЧС
С побережья Кубани собрали более 129 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. В очистке побережья участвовали 6,8 тыс. человек.
Также более 140 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжа Севастополя. Там ввели режим ЧС регионального значения.