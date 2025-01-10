В Краснодарском крае обнаружен новый выброс мазута

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С кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, произошел выброс нефтепродуктов, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края .

Начавшийся выход мазута был обнаружен мониторинговыми группами. Масштаб повреждений судна на данный момент неизвестен.

Специалисты Морспасслужбы поднялись на борт, чтобы выяснить все детали. Они также принимают меры, чтобы локализовать разлив.

В этом им оказывает содействие Оперативный штаб Краснодарского края. В том числе он перемещает в указанный район силы и средства, которые могут задействовать для локализации разлива.

15 декабря два танкера «Волгонефти», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе. В результате разлившийся нефтепродукт прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе был введен режим ЧС

С побережья Кубани собрали более 129 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. В очистке побережья участвовали 6,8 тыс. человек.

Также более 140 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжа Севастополя. Там ввели режим ЧС регионального значения.