Более 140 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжа Севастополя

Более 140 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта вывезли с пляжей Севастополя, в том числе более 14 тонн в среду, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«За день вывезли для утилизации 14,4 тонны загрязненного мазутом грунта, за все время работ — 140,7 тонны», — отметил он.

По его словам, на реабилитации сейчас находятся 67 пострадавших птиц.

Ранее стало известно, что в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения из-за мазута. Нефтяные загрязнения периодически выявляются в разных местах Черноморского побережья.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.