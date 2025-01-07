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Более 129 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрали с побережья Кубани

Спасатели и волонтеры вывезли более 129 тыс. тонн загрязненного грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

«Благодарен за это добровольцам, сотрудникам муниципальных администраций, спасательных служб и МЧС», — отметил он.

В очистке побережья участвовали 6,8 тыс. человек. Кроме того, было задействовано 650 единиц техники.

Ранее стало известно, что в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения из-за мазута. Нефтяные загрязнения периодически выявляются в разных местах Черноморского побережья.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.