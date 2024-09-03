В Краснодарском крае группа кавказцев жестоко избила туристов

SHOT: в Анапе группу туристов с девушками избили за вежливый отказ от знакомства

В Краснодарском крае группа кавказцев избила туристов около одного из кафе. Местные парни хотели познакомиться с девушкой, которая в этот момент гуляла со своим молодым человеком, сообщает SHOT .

Инцидент произошел вблизи кафе «Клим» на Пионерском проспекте в Анапе. По словам пострадавших, друзья приехали в город-курорт, чтобы отдохнуть компанией: четыре девушки и двое парней. Во время прогулки к одной из девушек начал приставать мужчина и просить номер телефона. Ребята ему вежливо отказали, однако за это их жестоко избили толпой.

Одного из молодых людей жестоко избили ногами, он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Пострадавшие обратились в полицию.

Правоохранительные органы задержали одного из нападавших на группу туристов. Подозреваемым оказался 28-летний житель Республики Дагестан, который приехал в Краснодарский край на заработки. Свою вину мужчина не признал, однако сдал местонахождение остальных участников драки.