В Краснодаре школа, где произошла резня, не успела закупить услуги ЧОП
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Администрация 94-й школы поселка Российский Краснодарского края, где восьмиклассник ножом порезал двух мальчиков, не успела закупить услуги ЧОП. Соответствующую заявку руководство образовательного учреждения подало 10 дней назад, сообщает Mash.
Школьная администрация 10 дней назад подала заявку на услуги ЧОП стоимостью 538 тысяч рублей. Последний день подачи заявок был 5 декабря. Администрация школы передала все необходимые документы 27 ноября 2024 года и старалась заключить договор по 44-ФЗ как можно скорее, но не успела.
Спустя 10 дней после подачи заявки на закупку услуг ЧОП в школе произошел конфликт между подростками. Один из школьников ножом порезал двух мальчиков 2009 и 2011 годов рождения. Пострадавших ребят госпитализировали в местную больницу.
По данным СМИ, причиной конфликта между подростками стала музыка, которую один из ребят громко слушал из колонки. Происшествие случилось во время перемены между уроками, пострадали пятеро детей.