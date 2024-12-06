В Краснодаре школа, где произошла резня, не успела закупить услуги ЧОП

Администрация 94-й школы поселка Российский Краснодарского края, где восьмиклассник ножом порезал двух мальчиков, не успела закупить услуги ЧОП. Соответствующую заявку руководство образовательного учреждения подало 10 дней назад, сообщает Mash .

Школьная администрация 10 дней назад подала заявку на услуги ЧОП стоимостью 538 тысяч рублей. Последний день подачи заявок был 5 декабря. Администрация школы передала все необходимые документы 27 ноября 2024 года и старалась заключить договор по 44-ФЗ как можно скорее, но не успела.

Спустя 10 дней после подачи заявки на закупку услуг ЧОП в школе произошел конфликт между подростками. Один из школьников ножом порезал двух мальчиков 2009 и 2011 годов рождения. Пострадавших ребят госпитализировали в местную больницу.

По данным СМИ, причиной конфликта между подростками стала музыка, которую один из ребят громко слушал из колонки. Происшествие случилось во время перемены между уроками, пострадали пятеро детей.