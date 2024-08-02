В Краснодаре пытались убить гендиректора одной из крупнейших агрокомпаний

В Краснодаре произошло покушение на жизнь 46-летнего гендиректора крупной агрокомпании ОАО «Незамаевское» Алексея Гришанока. Взрыв произошел в ночь на 1 августа во дворе дома бизнесмена, сообщает Mash .

Сотрудники полиции нашли на месте происшествия два спусковых рычага и фрагменты гранаты. Ее осколками посекло стену и входную дверь в дом. Гришанок не пострадал.

Предприниматель отметил, что не получал угроз от неизвестных лиц. Более того, он никого не подозревает. Полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Компания «Незамаевское» основана в 1934 году. Много лет она занимается переработкой сельхозпродукции, растениеводством и животноводством. Организация считается одной из самых крупных в Краснодарском крае.

Ранее свою вину частично признал обвиняемый в подрыве автомобиля в столице Евгений Серебряков. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и незаконном обороте взрывных устройств.