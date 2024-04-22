В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после убийства полицейских

Следователи Карачаево-Черкесской Республики возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции. Двое стражей порядка скончались на месте происшествия, сообщает пресс-служба СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном хранении и хищении оружия и боеприпасов. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и ищут подозреваемых.

Нападение на наряд полиции произошло 22 апреля. Стражи порядка обходили территорию в Карачаевске, когда неизвестные открыли по ним огонь.

В ходе перестрелки заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте, еще один сотрудник находится в больнице. У него огнестрельные ранения спины и бедра. За жизнь мужчины борются врачи.