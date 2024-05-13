В канун 9 Мая в Краснодаре мужчина избил участника СВО

В Краснодаре следователи устанавливают обстоятельства, при которых 34-летний участник специальной военной операции получил удары в колено и живот от 31-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю .

Предварительно установлено, что днем 8 мая, злоумышленник на улице Радио напал на 34-летнего участника специальной военной операции, ударив его в колено и живот. На следующий день его задержали. Находясь в служебном кабинете, он нанес оперуполномоченному уголовного розыска УМВД России по городу Краснодару минимум два удара в область туловища и травмировал его.

В отношении обвиняемого возбудили уголовные дела п.«а» ч.1 ст. 213 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ, затем их объединили в одно производство. Ход расследования на личный контроль взял руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

Год назад в Краснодаре автомобилист вместе с друзьями избил полицейских. Злоумышленников объявляли в розыск за нападение на стражей порядка при исполнении должностного долга.