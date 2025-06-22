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В Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля

Мужчину, которого обвинили в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране, сообщает РИА Новости .

Как пишет агентство Nour News, казненный сотрудничал с разведкой «Моссад», а также занимался за деньги передачей чувствительной информации о стране, среди которых были и данные об отдельных людях.

Мужчина каждую неделю предоставляя отчёт куратору, который находился в одной из стран Персидского залива.

Ранее Иран ударил ракетами по аэропорту Бен-Гурион, центру биологических исследований и центрам командования, расположенным в Израиле.