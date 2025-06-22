Иран атаковал аэропорт, центр биоисследований и центры командования Израиля

Иран нанес ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион, центру биологических исследований и центрам командования в Израиле, сообщает Baza .

Кроме того, баллистическая ракета ударила по Хайфе. В результате этого пострадали минимум 15 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Обломки иранской ракеты рухнули в нескольких точках города. На местах идут поисковые работы. Но и после этого атаки на Израиль не прекратились.

По информации ЦАХАЛ, разрушения отмечены и в Тель-Авиве. В городе повреждены несколько зданий. Под завалами домов могут находиться люди. Всего, по сведениям агентства Fars, Иран выпустил по стране 27 ракет.

После этой атаки представитель Армии обороны Израиля сказал, что ВВС страны начали ответ. Удары приходятся по военным целям, расположенным на западе Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Страны часто обмениваются ударами, разрушают военные и гражданские объекты. Также к конфликту подключились США.