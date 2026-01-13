В Госдуме смерть девяти младенцев в Новокузнецке назвали «вопиющей»

Леонов сообщил, что в настоящее время учреждение прекратило работу, а руководитель отстранен от должности. Для глубокого анализа происшествия в город направляется депутат Госдумы от Кемеровской области Вероника Власова.

«Наш депутат, который представляет Кемеровскую область, Вероника Власова, вылетает в Новокузнецк, чтобы разобраться подробно в этой ситуации. Уверен, что будут, в том числе, встречи с родителями, потому что ситуация вопиющая — 9 детей. С учетом нашей демографической ситуации, да и общечеловеческой… Я сам как родитель трех сыновей — для меня это просто шок», — заявил Леонов.

Он также допустил, что причиной трагедии могла стать системная проблема, однако окончательные заключения должны быть сделаны следствием.

В заключение Леонов акцентировал внимание на том, что даже нехватка персонала не может служить оправданием несоблюдения стандартов оказания медицинской помощи, обязательных для всех роддомов. Он добавил, что необходимо разрабатывать особые протоколы, в частности, учитывающие повышенную нагрузку в период новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что новорожденные дети начали умирать в новокузнецком роддоме еще 4 января. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. При этом причина смерти малышей может быть не только в нарушениях со стороны медперсонала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.