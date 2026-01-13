Причиной трагедии с гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка могла стать внутриутробная инфекция, а не действия медперсонала, сообщила РИАМО врач-акушер — гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

Во время январских каникул в стационаре Новокузнецкого роддома №1 умерли девять младенцев. Выяснилось, что в медучреждении применялись методы, официально запрещенные в России. Главврача отстранили от должности.

«Здесь важно сразу сказать: мы пока не знаем, в чем именно причина случившегося. Это безусловно трагические события, крайне неприятные для системы здравоохранения, особенно на фоне демографического спада. Кемеровская область и так не отличается высокими показателями рождаемости, а потеря девяти детей — это огромная трагедия», — сказала Ерофеева.

Она подчеркнула, что делать выводы рано.

«Я, например, не исключаю, что источником могла быть инфекция у самих матерей. Они могли чувствовать себя нормально, не обращать внимания на какие-то слабовыраженные симптомы. Такое бывает. Вполне возможно, что инфицирование произошло внутриутробно, но это пока лишь предположения. Точных данных у нас нет, а гадать на кофейной гуще — не в наших интересах. Все нужно тщательно проверить, разобраться, изучить», — уточнила специалист.

Ерофеева отметила, что инфекцию так просто не выявить. Будущая мама могла встретиться с кем угодно, кто мог передать вирус, который затем передался ребенку.

«Дети очень восприимчивы и к респираторным инфекциям, и к контактным. Не всегда, к сожалению, прикосновения бывают чистыми руками. Поэтому мам обучают элементарным правилам гигиены: как готовиться к кормлению, как обрабатывать руки, как минимизировать риски. Не всегда подобные трагедии связаны с тем, что персонал что-то не сделал. Хотя всем известно, что в акушерстве сейчас серьезный дефицит кадров. Это тяжелая, крайне ответственная и, к сожалению, не самая высокооплачиваемая работа», — резюмировала эксперт.

