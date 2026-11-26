Пожарные в ночь на 26 ноября ликвидировали возгорание на складе мебельной фабрики «Точка сборки» в Электроуглях. Огонь охватил 1600 кв. м, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сообщение о пожаре на территории фабрики «Точка сборки» по адресу: Сафоновский переулок, д. 7 поступило в 02:25. К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения склад ангарного типа размером 80×20 м горел открытым огнем. Внутри находились мебель и лакокрасочная продукция. Огонь угрожал соседнему складу.

В 05:04 для координации действий создали штаб пожаротушения. В 05:09 пожар локализовали на площади 1600 кв. м. Пожарные не допустили распространения огня на соседние строения. В 05:53 ликвидировали открытое горение, к 06:23 открытое горение склада было полностью ликвидировано. Работы на месте, включая проливку и разбор конструкций, завершены.

К тушению привлекли около 45 человек и 15 единиц техники, в том числе восемь автоцистерн и одну автолестницу. Экстренные оперативные службы оповестили согласно алгоритму. В результате пожара конструкции склада частично обрушились.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.